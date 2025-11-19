Stadt im Erzgebirge heißt Babys willkommen

In Oelsnitz sind die Neugeborenen des ersten Halbjahres 2025 begrüßt worden. Doch welches Geschlecht hatte die Oberhand?

Die Stadt Oelsnitz hat die Neugeborenen der Stadt traditionell im Rahmen einer Babywillkommensfeier begrüßt. Zum Treffen waren jetzt die Mädchen und Jungen mit ihren Eltern in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität eingeladen, die im ersten Halbjahr 2025 das Licht der Welt erblickt haben. Insgesamt sind das 35 Neugeborene - 17 Jungen und...