Stau nach schwerem Unfall auf der Autobahn im Erzgebirge

Eine Fahrerin kollidierte am Freitag auf der A 72 bei Stollberg erst mit einem Wohnmobil, dann mit einem anderen Pkw. Wie ist es dazu gekommen?

Die A72 musste von der Polizei nahe der Abfahrt Stollberg Nord in Richtung Hof zeitweilig voll gesperrt werden, so dass es zu Rückstau gekommen ist. Grund: Am Freitag hat eine Autofahrerin laut Polizei am Nachmittag einen Unfall verursacht. Die 67-Jährige war mit ihrem Pkw Skoda auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, kam aber kurz vor besagter...