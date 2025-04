Sternwanderung führt zum Glückauf-Turm

Die Teilnehmer der Sternwanderung hatten alle ein Ziel: den Glückauf-Turm in Oelsnitz. Aufgrund des kühlen Wetters kamen diesmal weniger Besucher als sonst.

Die Stadt Oelsnitz und die Glückauf-Brauerei Gersdorf haben in Zusammenarbeit mit der AG Steinkohlenweg am Sonntag zur 23. Glückauf-Wanderung eingeladen. Wie jedes Jahr gab es bei der Sternwanderung verschiedene Punkte in der Region, wo geführte Toren gestartet sind, in Gersdorf, Lugau und Oelsnitz. In Lugau am Rathaus waren es 32 Teilnehmer....