Stollberg und das „Sondervermögen“: Wo die Stadt investieren will

In Chemnitz hat der Haushalt in finanziell schwierigen Zeiten für Zoff gesorgt - in Stollberg beschloss Stadtrat den Finanzplan des Kämmerers einstimmig. In welche Bereiche die Stadt Geld steckt - und wo Bürger Einschnitte hinnehmen müssen.

Es ist noch nicht lange her, dass Deutschland über das Sondervermögen diskutierte: Mit diesen 500 Milliarden will die neue Bundesregierung kräftig investieren - neben dem normalen Haushalt. Hätte Patrick Weikert auch gerne ein Sondervermögen? Stollbergs Kämmerer schmunzelt. „Ich nenne so etwas ganz klassisch Kreditaufnahme.“ Eine solche... Es ist noch nicht lange her, dass Deutschland über das Sondervermögen diskutierte: Mit diesen 500 Milliarden will die neue Bundesregierung kräftig investieren - neben dem normalen Haushalt. Hätte Patrick Weikert auch gerne ein Sondervermögen? Stollbergs Kämmerer schmunzelt. „Ich nenne so etwas ganz klassisch Kreditaufnahme.“ Eine solche...