Supernasen schnüffeln sich durchs Erzgebirge: Landesfährtenmeisterschaft in Ursprung

Am Wochenende findet die Landesfährtenmeisterschaft des Schäferhundvereins SV in Ursprung statt. Besucher sind willkommen.

In seinem Jubiläumsjahr richtet der Schäferhundverein (SV) in Ursprung eine besondere Veranstaltung aus. Am Samstag und Sonntag findet rund um den Waldsportplatz die Landesfährtenmeisterschaft statt. Zehn Teilnehmer aus Sachsen haben sich im Vorfeld für den Wettbewerb qualifiziert. Anlass für die Wahl des Veranstaltungsortes ist das...