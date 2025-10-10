Tagung im Erzgebirge beleuchtet Zukunft der Heimatforschung

Wie kann die Heimatforschung gesichert und Nachwuchs dafür begeistert werden? Darum geht es am 25. Oktober in Thalheim. Es ist bald Anmeldeschluss.

Am Samstag, 25. Oktober, findet im Rathaus Thalheim die Tagung „Heimatforschung heute“ statt. Von 9 bis 16 Uhr sind Vertreter geschichts- und heimatkundlicher Vereine, Ortschronisten und interessierte Bürger eingeladen, über die Zukunft der auf ehrenamtlichem Engagement basierenden Arbeit zu diskutieren. Bis zum Nachmittag gibt es Vorträge,... Am Samstag, 25. Oktober, findet im Rathaus Thalheim die Tagung „Heimatforschung heute“ statt. Von 9 bis 16 Uhr sind Vertreter geschichts- und heimatkundlicher Vereine, Ortschronisten und interessierte Bürger eingeladen, über die Zukunft der auf ehrenamtlichem Engagement basierenden Arbeit zu diskutieren. Bis zum Nachmittag gibt es Vorträge,...