Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Veranstaltung findet im Thalheimer Rathaus statt.
Die Veranstaltung findet im Thalheimer Rathaus statt. Bild: Sven Meischner/Archiv
Die Veranstaltung findet im Thalheimer Rathaus statt.
Die Veranstaltung findet im Thalheimer Rathaus statt. Bild: Sven Meischner/Archiv
Stollberg
Tagung im Erzgebirge beleuchtet Zukunft der Heimatforschung
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie kann die Heimatforschung gesichert und Nachwuchs dafür begeistert werden? Darum geht es am 25. Oktober in Thalheim. Es ist bald Anmeldeschluss.

Am Samstag, 25. Oktober, findet im Rathaus Thalheim die Tagung „Heimatforschung heute“ statt. Von 9 bis 16 Uhr sind Vertreter geschichts- und heimatkundlicher Vereine, Ortschronisten und interessierte Bürger eingeladen, über die Zukunft der auf ehrenamtlichem Engagement basierenden Arbeit zu diskutieren. Bis zum Nachmittag gibt es Vorträge,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
18:00 Uhr
2 min.
Risse und Absenkungen: Kürzlich erneuerte Bundesstraße im Erzgebirge wird erneut gesperrt
Bald gibt es auf der B 180 bei Stollberg wieder eine Umleitung.
An sich galt die Fahrbahnerneuerung der B 180 zwischen Thalheim und Stollberg als abgeschlossen. Nun steht allerdings wieder eine Vollsperrung bevor: aufgrund von Mängeln.
Katrin Hofmann
12:00 Uhr
2 min.
Beliebter Wander- und Radfahrweg im Erzgebirge für viele Wochen gesperrt
Der Eisenweg in Thalheim.
Während notwendiger Bauarbeiten ist ein Abschnitt des Eisenweges in Thalheim voraussichtlich bis Ende November für Radfahrer gesperrt. Für Wanderer gibt es ebenfalls Einschränkungen.
Katrin Hofmann, Michael Urbach
Mehr Artikel