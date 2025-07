Tausende feiern auf Homeward-Festival im Erzgebirge: "Es ist eine familiäre Stimmung hier“

Ein Dorf im Erzgebirge wird zum Magnet für Festivalfreunde: Vier Tage lang hat das Homeward in Niederwürschnitz für gute Musik und Laune gesorgt. Was macht das Festival so besonders?

Vier Tage lang hat sich das Freizeitgelände an der alten Ziegelei in Niederwürschnitz wieder in ein Festival-Gelände verwandelt. Zum achten Mal fand übers Wochenende auf dem Areal das Homeward-Festival statt. Eine Veranstaltung, die von einem kleinen Verein auf die Beine gestellt wird und bei denen unzählige Menschen im Hintergrund agieren....