Teenager in Stollberg mit Pistole bedroht: Polizei setzt bei Tätersuche auf auffälliges Detail

Drei 17-Jährige waren von einem Unbekannten in Stollberg attackiert worden. Die Suche nach dem Täter dauert an. Hinweise erhofft sich Polizei besonders wegen eines speziellen Kleidungsstücks.

Nach einem Raub, bei dem ein Unbekannter in Stollberg drei 17-jährige Teenager bedroht hatte, dauert die Suche nach dem Täter an. Das war an diesem Mittwoch von der Polizei zu erfahren. Was war passiert?