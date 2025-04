Tenöre in Stollberg zu Gast

Toni Di Napoli und Pietro Pato sind am Mittwoch in Stollberg zu erleben. Sie rufen das Publikum zum Mitsingen auf.

Ein Konzert mit „Tenöre 4 You“ findet an diesem Mittwoch in Stollberg statt. Toni Di Napoli und Pietro Pato, vielen aus Fernsehauftritten etwa bei ARD, RBB und WDR bekannt, laden die Besucher dabei zum Mitsingen ein. Die Organisatoren versprechen „eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und...