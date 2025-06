Thalheim feiert Stadtfest mit Highland Games, Erzgebirge Aue und Stereoact: Was Besucher wissen müssen

100 Jahre Stadtrecht feiert Thalheim bis 29. Juni. Die Verantwortlichen im Rathaus haben ein XXL-Programm auf die Beine gestellt. Vereine, Bürger, Künstler, Kirchen, Gewerbe, Schausteller und andere mischen mit. „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Thalheim ist in Feierlaune: Anlässlich 100 Jahre Stadtrecht startet eine Festwoche mit Mega-Programm. Nach einem Festakt am Donnerstag markiert das Konzert des Leipziger Symphonieorchesters in der Kirche den Auftakt. Los geht es 19.30 Uhr. Eventuelle Restkarten gibt‘s an der Abendkasse. Am Freitag sticht Bürgermeister Nico Dittmann am Freitag,...