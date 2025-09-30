Theater für Schüler im Erzgebirge – Organisatoren ziehen Fazit

Stollberg
„In Bann gezogen“ wurden Schüler jüngst von einer Aufführung des Kafka-Stückes „Ein Hungerkünstler“ in der Lugauer Bibliothek. Der Veranstalter erlebte aber auch „Erschütterndes“.
Bühnenkunst statt Unterricht hieß es jüngst an einem Vormittag für die Neuntklässler der Lugauer Oberschule am Steegenwald. Manche Schüler, die beim Projekt „Kilian/Julian – Kinder- und Jugendliteratur anders“ in der Stadtbibliothek eine Aufführung zu Kafkas „Ein Hungerkünstler“ besuchten, waren zum ersten Mal überhaupt bei...
