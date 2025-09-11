Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tipps fürs Wochenende im Raum Stollberg: Erntedank, Bauernmarkt, Fußballspiel der Bürgermeister

In Gornsdorf und Thalheim wird am Wochenende Erntedank gefeiert.
Bild: Simone Zeh/Archiv
In Gornsdorf und Thalheim wird am Wochenende Erntedank gefeiert.
In Gornsdorf und Thalheim wird am Wochenende Erntedank gefeiert. Bild: Simone Zeh/Archiv
Stollberg
Tipps fürs Wochenende im Raum Stollberg: Erntedank, Bauernmarkt, Fußballspiel der Bürgermeister
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Der kalendarische Herbstanfang naht mit großen Schritten. Das ist auch an den Freizeitangeboten im Raum Stollberg zu sehen, so werden etwa die ersten Erntedankfeste gefeiert.

Regionale Spezialitäten gibt es am Sonntag 9 bis 18 Uhr beim Oelsnitzer Bauernmarkt. Auf dem Rathausplatz und der Kammerrat-Beck-Straße gibt es zudem ein Programm, unter anderem mit Gottesdienst 9.30 Uhr und Empfang der Bockauer Wurzelkönigin 12 Uhr. 13 Uhr treten die Tanzmäuse des Oberoelsnitzer Carnevalvereins auf, historische Fahrzeuge sind...
