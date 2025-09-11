Tipps fürs Wochenende im Raum Stollberg: Erntedank, Bauernmarkt, Fußballspiel der Bürgermeister

Der kalendarische Herbstanfang naht mit großen Schritten. Das ist auch an den Freizeitangeboten im Raum Stollberg zu sehen, so werden etwa die ersten Erntedankfeste gefeiert.

Regionale Spezialitäten gibt es am Sonntag 9 bis 18 Uhr beim Oelsnitzer Bauernmarkt. Auf dem Rathausplatz und der Kammerrat-Beck-Straße gibt es zudem ein Programm, unter anderem mit Gottesdienst 9.30 Uhr und Empfang der Bockauer Wurzelkönigin 12 Uhr. 13 Uhr treten die Tanzmäuse des Oberoelsnitzer Carnevalvereins auf, historische Fahrzeuge sind...