Traditionswanderung im erzgebirgischen Oelsnitz geht in die 23. Auflage – aber nur, wenn das Wetter passt

Am 6. April findet die 23. Glückauf-Wanderung auf die Deutschlandschachthalde in Oelsnitz statt. Allerdings nur, wenn der Wettergott auf Seiten der Veranstalter ist. Denn auch in diesem Jahr ist keine Schlechtwettervariante geplant, sagte der Oelsnitzer Bürgermeister Thomas Lein jüngst auf der Zusammenkunft der Arbeitsgruppe Steinkohlenweg.