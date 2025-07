Transporter im Erzgebirge brennt aus: Was hat das Feuer ausgelöst?

Am Dienstag mussten die Feuerwehren Burkhardtsdorf, Meinersdorf und Eibenberg zu einem Pkw-Brand ausrücken.

Ein brennender Transporter hat am Dienstag für einen Feuerwehreinsatz in Burkhardtsdorf gesorgt. Am Mittag wurden die Feuerwehren aus Burkhardtsdorf, Meinersdorf und Eibenberg alarmiert, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitgeteilt hat. Die Einsatzmeldung erreichte die Polizei gegen 12 Uhr.