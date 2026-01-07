MENÜ
  • Überraschung bei Schachtsanierung in Hohndorf: Untertage waren unbekannte „Hobbyforscher“ aktiv

Dieser Wetterkanal des Rudolf-Breitscheid-Schachtes III – hier der Blick in Richtung Schacht – während der Beräumung. Inzwischen ist er komplett mit Beton verfüllt.
Dieser Wetterkanal des Rudolf-Breitscheid-Schachtes III – hier der Blick in Richtung Schacht – während der Beräumung. Inzwischen ist er komplett mit Beton verfüllt. Bild: Falk Seliger/Oberbergamt
Spuren unerlaubten Eindringens: Unbekannte haben sich an einer Wand des Wetterkanals verewigt.
Spuren unerlaubten Eindringens: Unbekannte haben sich an einer Wand des Wetterkanals verewigt. Bild: Falk Seliger/Oberbergamt
Blick von oben auf eine Arbeitsbühne im Breitscheid-Schacht III, die unmittelbar über dem Wetteranal errichtet wurde, um diesen zu erkunden.
Blick von oben auf eine Arbeitsbühne im Breitscheid-Schacht III, die unmittelbar über dem Wetteranal errichtet wurde, um diesen zu erkunden. Bild: Falk Seliger/Oberbergamt
Stollberg
Überraschung bei Schachtsanierung in Hohndorf: Untertage waren unbekannte „Hobbyforscher“ aktiv
Von Viola Gerhard
Erneut wird es teurer: Die geplanten Mittel für die Sicherung zweier Hohndorfer Schächte des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers reichen nicht aus. Nun stehen schon mehr als 7 Millionen Euro zu Buche. Warum?

Die Sicherung des Rudolf-Breitscheid-Schachts III in Hohndorf wird teurer. Projektleiter Falk Seliger vom Oberbergamt Freiberg rechnet mit 3,5 statt der geplanten 3 Millionen Euro. Was ist passiert?
