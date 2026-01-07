Überraschung bei Schachtsanierung in Hohndorf: Untertage waren unbekannte „Hobbyforscher“ aktiv

Stollberg
Erneut wird es teurer: Die geplanten Mittel für die Sicherung zweier Hohndorfer Schächte des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers reichen nicht aus. Nun stehen schon mehr als 7 Millionen Euro zu Buche. Warum?
Die Sicherung des Rudolf-Breitscheid-Schachts III in Hohndorf wird teurer. Projektleiter Falk Seliger vom Oberbergamt Freiberg rechnet mit 3,5 statt der geplanten 3 Millionen Euro. Was ist passiert?
