Unbekannter belästigt Grundschüler in Neukirchen – Polizei sucht Zeugen

Der Mann entblößte sich am Zaun einer Schule. Als ihn eine Erzieherin zur Rede stellen wollte, flüchtete er.

Ein Mann mittleren Alters hat sich am Mittwoch unsittlich gegenüber Schülerinnen einer Grundschule in Neukirchen gezeigt. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz ereignete sich der Vorfall gegen 13.40 Uhr in der Adorfer Hauptstraße, direkt neben dem Schulgelände. Der Täter stand an einem Zaun, als er den Kindern sein Geschlechtsteil...