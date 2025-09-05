Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Unerklärlich, dass Mathematik als Hauptfach entfällt“ - Eltern im Erzgebirge fordern Lösungen

In Stollberg an der Altstadtschule fehlen derzeit zwei von vier Mathematik-Lehrern.
In Stollberg an der Altstadtschule fehlen derzeit zwei von vier Mathematik-Lehrern. Bild: Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa
Stollberg
„Unerklärlich, dass Mathematik als Hauptfach entfällt“ - Eltern im Erzgebirge fordern Lösungen
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mathe bereitet an der Altstadtschule in Stollberg derzeit Sorgen. Für drei Klassen fällt das Fach komplett aus. Der Schulleiter kritisiert Versäumnisse. Doch was heißt das für die Schüler?

Kaum ist das Schuljahr wenige Wochen alt, arbeitet die Stollberger Altstadtschule bereits im Notfallmodus – zumindest in Mathematik. Für eine sechste und gleich zwei achte Klassen fällt das Fach vollständig aus. Die übrigen Jahrgänge erhalten lediglich rund die Hälfte der vorgesehenen Stunden. „Furchtbar“ urteilt die Mutter eines...
