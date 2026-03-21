Unfall an Busbahnhof im Erzgebirge – BMW kollidiert mit Haltestelle

Stollberg
Der Unfall hat sich am Freitagabend in Stollberg ereignet. Was bisher bekannt ist.
Am Stollberger Busbahnhof hat sich am Freitag gegen 20.30 Uhr ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines BMW war auf der Bahnhofstraße offenbar ins Schleudern geraten und mit einer Säule an einer Haltestelle kollidiert. Danach fuhr der Wagen noch einige Meter weiter, ehe er liegenblieb. Bei dem Unfall wurde auch die Ölwanne des Autos beschädigt....
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