Unfall im Erzgebirge: 18-Jährige prallt mit Skoda gegen Baum

Eine Skoda-Fahrerin ist am Mittwochabend nahe dem Lugauer Ortsteil Ursprung von der Straße abgekommen. Was noch bekannt ist.

Eine 18-Jährige ist bei einem Unfall zwischen dem Lugauer Ortsteil Ursprung und Mittelbach am Mittwochabend leicht verletzt worden. Laut Polizei war sie auf der Alten Flockenstraße unterwegs, kam gegen 22 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum, wurde in der Folge in den gegenüberliegenden Straßengraben...