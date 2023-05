Unfallverursacher macht sich in Thalheim aus dem Staub

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag, 5. Mai, 11.30 Uhr, in Thalheim ereignet. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Was war geschehen? Ein blauer VW Polo wurde bei einer Kollision beschädigt, dessen Fahrerin war auf der Hauptstraße in Richtung Brünlos unterwegs. Als sie nach rechts in Höhe der Hausnummer 12 abbiegen wollte, musste sie...