Großer Bahnhof am kleinen Bahnhof in Ursprung beim Festumzug zum 800. Jubiläum.
Großer Bahnhof am kleinen Bahnhof in Ursprung beim Festumzug zum 800. Jubiläum. Bild: Markus Pfeifer
Stollberg
Ursprung hat auch mit 800 Jahren noch gute Beine
Von Markus Pfeifer
Anhören
0:00 Anhören

Das Festwochenende im Lugauer Ortsteil Ursprung kam richtig gut an. Beim Festumzug durchs Dorf wurden Meter gemacht. Das Festzelt war gut besucht.

Als der Festzug am Sonntag gegen 13 Uhr das Gelände am Ursprunger Fußballplatz erreichte, ging kein Apfel mehr zu Boden. Denn nicht nur die Einwohner des Lugauer Ortsteils hat sich nach dem Festgottesdienst in der Kirche zahlreich auf den Weg gemacht. Auch Gäste aus den anderen Ortsteilen, aus Oberlungwitz oder Leukersdorf waren vor Ort. „Wir...
