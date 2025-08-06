Verschwundene Bäder im Erzgebirge: In Thalheim gibt es noch Hoffnung, anderenorts ist das Bad längst Geschichte

Stollberg
Sommerzeit – Badezeit? Nicht überall im Erzgebirge. In einigen Orten gab es ein Freibad, aber es existiert nicht mehr. Wann und warum verschwand es? „Freie Presse“ ging für eine Serie auf Spurensuche.
Das Thalheimer Stadtbad war eines der schönsten im Erzgebirge. Das steht für Bürgermeister Nico Dittmann fest. Nicht nur, weil er einst dort schwimmen lernte, sondern vor allem, weil es sehr gut ausgestattet war. Das bestätigt auch Uwe Lindner, Vorsitzender des Heimatkundlichen Vereins Thalheim: „Man konnte schwimmen und vom Turm springen,...
