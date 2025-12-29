MENÜ
Teilnehmer einer Bergparade. Viele Menschen waren nach der Wende vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt „Von Erzgebirgsstuben & Mundlöchern“ soll Lebensläufe beleuchten.
Teilnehmer einer Bergparade. Viele Menschen waren nach der Wende vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt „Von Erzgebirgsstuben & Mundlöchern“ soll Lebensläufe beleuchten. Bild: Symbolfoto: Mike Müller/dpa
Karoline Loth vom Vorstand des Vereins Resonanzraum Erzgebirge.
Karoline Loth vom Vorstand des Vereins Resonanzraum Erzgebirge. Bild: Isabell Scheithauer
Das Büro ist an der Stadtbadstraße 1c in Thalheim zu finden.
Das Büro ist an der Stadtbadstraße 1c in Thalheim zu finden. Bild: Ralf Wendland
Teilnehmer einer Bergparade. Viele Menschen waren nach der Wende vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt „Von Erzgebirgsstuben & Mundlöchern" soll Lebensläufe beleuchten. Bild: Symbolfoto: Mike Müller/dpa
Teilnehmer einer Bergparade. Viele Menschen waren nach der Wende vom Strukturwandel betroffen. Das Projekt „Von Erzgebirgsstuben & Mundlöchern“ soll Lebensläufe beleuchten. Bild: Symbolfoto: Mike Müller/dpa
Karoline Loth vom Vorstand des Vereins Resonanzraum Erzgebirge. Bild: Isabell Scheithauer
Karoline Loth vom Vorstand des Vereins Resonanzraum Erzgebirge. Bild: Isabell Scheithauer
Das Büro ist an der Stadtbadstraße 1c in Thalheim zu finden. Bild: Ralf Wendland
Das Büro ist an der Stadtbadstraße 1c in Thalheim zu finden. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
„Viele Menschen haben sich bislang nicht gehört gefühlt“ – Projekt im Erzgebirge will Schicksale von Bergleuten ans Licht holen
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschichte des Bergbaus im Erzgebirge ist vielschichtig. Thomas Bauer und sein Team wollen die persönlichen Geschichten recherchieren, die oft im Schatten stehen. Die gesammelten Erfahrungen sollen in ein größeres Bild mit Ost-West-Vergleich fließen.

Männer im Habit marschieren mit stolzem Blick. In der Hand tragen sie die Paradeaxt, am Körper ihr Geleucht. Bergparaden gehören in der Vorweihnachtszeit untrennbar zum Erzgebirge. Ob in Annaberg, Marienberg, Schwarzenberg oder Stollberg: Auch in diesem Jahr sind wieder Hunderte mitgezogen, bestaunt von Tausenden Zuschauern am Straßenrand....
