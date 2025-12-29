„Viele Menschen haben sich bislang nicht gehört gefühlt“ – Projekt im Erzgebirge will Schicksale von Bergleuten ans Licht holen

Die Geschichte des Bergbaus im Erzgebirge ist vielschichtig. Thomas Bauer und sein Team wollen die persönlichen Geschichten recherchieren, die oft im Schatten stehen. Die gesammelten Erfahrungen sollen in ein größeres Bild mit Ost-West-Vergleich fließen.

Männer im Habit marschieren mit stolzem Blick. In der Hand tragen sie die Paradeaxt, am Körper ihr Geleucht. Bergparaden gehören in der Vorweihnachtszeit untrennbar zum Erzgebirge. Ob in Annaberg, Marienberg, Schwarzenberg oder Stollberg: Auch in diesem Jahr sind wieder Hunderte mitgezogen, bestaunt von Tausenden Zuschauern am Straßenrand.... Männer im Habit marschieren mit stolzem Blick. In der Hand tragen sie die Paradeaxt, am Körper ihr Geleucht. Bergparaden gehören in der Vorweihnachtszeit untrennbar zum Erzgebirge. Ob in Annaberg, Marienberg, Schwarzenberg oder Stollberg: Auch in diesem Jahr sind wieder Hunderte mitgezogen, bestaunt von Tausenden Zuschauern am Straßenrand....