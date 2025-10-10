„Völlig chaotisch“: Straße im Erzgebirge ist plötzlich Baustelle

Dass in ihrer Straße Breitband verlegt werden sollte, wussten die Anwohner der Oberlungwitzer Straße in Ursprung. Nicht aber, wann das passiert.

Als sie am Mittwochmorgen das Haus verließen, war die Straße noch da. Doch als Volkmar Böhm und seine Frau am Nachmittag zurückkehrten, war die Oberlungwitzer Straße in Ursprung eine Baustelle: Neben der Fahrspur werden Glasfaserkabel verlegt. „Ich hätte mir gewünscht, dass das Landratsamt uns informiert“, sagt Böhm. Dass das schnelle...