Volle Bänke beim Kultursommer in Oelsnitz

Mit einem Konzert von Kevin Cash and The Cattlemen ist der Kultursommer in Oelsnitz zu Ende gegangen.

Der Kultursommer in Oelsnitz erfreut großer Beliebtheit. Mit einem Konzert von „Kevin Cash and The Cattlemen“ hat die aktuelle Juni-Serie jetzt ihren Abschluss gefunden. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen war das Open-Air auf dem Markt sehr gut besucht. Zuhörer hatten es sich auf den Bänken gemütlich gemacht und so... Der Kultursommer in Oelsnitz erfreut großer Beliebtheit. Mit einem Konzert von „Kevin Cash and The Cattlemen“ hat die aktuelle Juni-Serie jetzt ihren Abschluss gefunden. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen war das Open-Air auf dem Markt sehr gut besucht. Zuhörer hatten es sich auf den Bänken gemütlich gemacht und so...