Regionale Nachrichten und News
1000 Besucher und 400 Fahrzeuge wurden zuletzt beim Simsontreffen in Ursprung gezählt.
1000 Besucher und 400 Fahrzeuge wurden zuletzt beim Simsontreffen in Ursprung gezählt.
Stollberg
Vollgas und Tankstellen-Fasan - Fans feiern bei Simson-Treffen im Erzgebirge
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Simsonfreunde Ursprung erwarten am Wochenende viele Gäste. Zum Programm gehört eine Rundfahrt. Und man kann trinken und essen wie ein Simson-Fan. Derweil bezieht der Verein Position.

Was die Simsonfreunde Ursprung an ihrem gemeinsamen Hobby fasziniert, bringt Robert Wappler so auf den Punkt: „Das zeitlose Design der Fahrzeuge, die Robustheit und die Reparaturfreundlichkeit, wenn doch mal was kaputtgehen sollte.“ Diese Begeisterung will der Verein, der über 50 Mitglieder hat, am kommenden Sonnabend aufs Neue mit vielen...
