Vollsperrung im Erzgebirge angekündigt: Staatsstraße bei Zwönitz für eine Woche dicht

Im Ortsteil Dorfchemnitz wird eine Betonschlitzrinne am Bahnübergang an der Thumer Straße erneuert. Das bedeutet einige Kilometer Umleitung.

Am kommenden Montag, den 30. Juni, beginnen im Zwönitzer Ortsteil Dorfchemnitz die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung am Bahnübergang an der Thumer Straße. An der Staatsstraße 233 wird eine Betonschlitzrinne zur Entwässerung der Fahrbahn erneuert und der Asphalt angepasst. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Die...