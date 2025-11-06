Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vom Erzgebirge in die Welt: Frank Trommler schreibt bewegenden Roman über bekannte Unternehmerfamilie

Professor Frank Trommler bei der Buchvorstellung „Dorothee oder das Nachleben der alten Welt“ in der Trinitatiskirche Zwönitz.
Professor Frank Trommler bei der Buchvorstellung „Dorothee oder das Nachleben der alten Welt“ in der Trinitatiskirche Zwönitz. Bild: Ralf Wendland
Vom Erzgebirge in die Welt: Frank Trommler schreibt bewegenden Roman über bekannte Unternehmerfamilie
Von Thomas Mehlhorn
In der Trinitatiskirche in Zwönitz stellte Frank Trommler seinen ersten Roman vor. Darin verbindet er persönliche Familiengeschichte mit dem Schicksal des sächsischen Wirtschaftsbürgertums.

Es war mehr als nur eine Buchvorstellung; es war eine Heimkehr. Am Dienstagabend kehrte Professor Frank Trommler, renommierter Germanist und Literaturwissenschaftler, an den Ort seiner Taufe zurück: die Trinitatiskirche in Zwönitz.
