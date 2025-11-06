Vom Erzgebirge in die Welt: Frank Trommler schreibt bewegenden Roman über bekannte Unternehmerfamilie

Stollberg
In der Trinitatiskirche in Zwönitz stellte Frank Trommler seinen ersten Roman vor. Darin verbindet er persönliche Familiengeschichte mit dem Schicksal des sächsischen Wirtschaftsbürgertums.
Es war mehr als nur eine Buchvorstellung; es war eine Heimkehr. Am Dienstagabend kehrte Professor Frank Trommler, renommierter Germanist und Literaturwissenschaftler, an den Ort seiner Taufe zurück: die Trinitatiskirche in Zwönitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.