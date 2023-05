Von Festumzug bis Salutschießen: Vier Tipps fürs Nachtwächter- und Türmertreffen in Zwönitz

"Hört, Ihr Leut' und lasst Euch sagen!" Dieser Ruf wird ab dem heutigen Freitagabend in Zwönitz sehr oft zu hören sein. Rund 100 Nachtwächter und Türmer aus ganz Europa sind zum alljährlichen Zunfttreffen angereist. Bis Sonntag gibt es ein umfangreiches Programm in der Bergstadt. Was Besucher wissen sollten.