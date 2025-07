Von wegen Kohle: Warum Kinder aus dem Erzgebirge Seife machen

Das aktuelle Ferienprogramm in der Kohlewelt in Oelsnitz stand jetzt unter der Überschrift „Kohlenstaub und Seifenglanz“ – gestaltet von Nancy Lorenz vom Kräutergarten Hagazussa. Wie ist es gelaufen?

Einen spannenden Vormittag haben 20 Kinder am Mittwoch in der Kohlewelt in Oelsnitz erlebt - „Kohlenstaub und Seifenglanz“ so die Überschrift des Ferienprogramms. Vor dem bergbaulichen Hintergrund hat man sich gesagt, wer Kohle abbaut, muss sich waschen, und dafür braucht es nicht nur Wasser, sondern auch Seife.