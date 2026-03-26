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Die vierköpfige Jury lauschte neben Bürgermeister Thomas Lein und Landrat Rico Anton den Wettbewerbsteilnehmern in der Oelsnitzer Stadtbibliothek.
Die vierköpfige Jury lauschte neben Bürgermeister Thomas Lein und Landrat Rico Anton den Wettbewerbsteilnehmern in der Oelsnitzer Stadtbibliothek. Foto: Lara Lässig
Die vierköpfige Jury lauschte neben Bürgermeister Thomas Lein und Landrat Rico Anton den Wettbewerbsteilnehmern in der Oelsnitzer Stadtbibliothek.
Die vierköpfige Jury lauschte neben Bürgermeister Thomas Lein und Landrat Rico Anton den Wettbewerbsteilnehmern in der Oelsnitzer Stadtbibliothek. Foto: Lara Lässig
Stollberg
Vorlesewettbewerb in Oelsnitz: Warum die Jury plötzlich einen Sonderpreis vergibt
Von Lara Lässig
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In der Stadtbibliothek Oelsnitz wurde der erzgebirgsweite Vorlesewettbewerb der Förderschulen zu einem Vormittag, der Mut, Ehrgeiz und Lesefreude sichtbar macht.

Als Stanislav Tkachuk am Mittwochvormittag in der Stadtbibliothek Oelsnitz zu lesen begann, merkte nicht nur die vierköpfige Jury sofort: Hier trägt einer seinen Text nicht einfach nur vor. Der Zwölfjährige las mit Herzblut, mit Spannung in der Stimme und mit einem Ehrgeiz, der den ganzen Raum erreichte. Sein Bruder Maxim, ein Jahr jünger,...
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