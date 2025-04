Vorsicht im Supermarkt: Trickdiebe bestehlen Kundinnen im Erzgebirge

In Thalheim wurden zwei Kundinnen im Supermarkt bestohlen. Eine unbekannte Frau lenkte sie ab. Die Polizei sucht nach der Täterin und ihrer Begleitung. Es gibt eine konkrete Beschreibung.

Der erste Fall ereignete sich in Thalheim am Dienstag gegen 10.40 Uhr in einem Supermarkt an der Anton-Günther-Straße. Eine unbekannte Frau lenkte eine 68-jährige Kundin ab und entwendete ihr währenddessen offenbar die Geldbörse aus der Handtasche. Die gerufene Polizei begab sich sofort auf die Suche nach der mutmaßlichen Täterin, die in...