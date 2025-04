Waldbrandwarnstufe 3 im Erzgebirge: Feuerwehren müssen zu Wiesenbränden ausrücken

Gleich an mehreren Stellen, in mehreren Orten, werden Feuerwehren am Samstagnachmittag zu Wiesenflächenbränden gerufen. Im Fall von Stollberg könnte auch Brandstiftung die Ursache sein.

Erhöhte Waldbrandgefahr durch Trockenheit sorgt aktuell für Feuerwehreinsätze im Erzgebirge. Gegen 12:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mit Sitz in Chemnitz ein Wiesenbrand an der Albrecht-Dürer-Straße in Stollberg gemeldet. Es bestätigte sich der Brand einer Wiesenfläche in einer Wohnsiedlung. Den Feuerwehrleuten gelang es schnell, den...