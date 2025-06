Wanderschuhe schnüren: „Freie Presse“-Sommerwanderung nach Lauter-Bernsbach

Am 29. Juni geht es zum „Bärenrundweg“ nach Lauter-Bernsbach. Dort gibt es viel zu entdecken: eventuell Orchideen und auf jeden Fall eine alte Bahnstrecke und eine tolle Fernsicht.

Lust auf frische Luft, schöne Ausblicke, Natur und Kultur? Dann nichts wie los zur nächsten Sommerwanderung der „Freien Presse“. In Kooperation mit dem Kultur- und Freizeitzentrum Lugau geht es am Sonntag, 29. Juni, auf eine rund zehn Kilometer lange Tour auf dem sogenannten Bärenrundweg in Lauter-Bernsbach. Es ist mittlerweile die 76....