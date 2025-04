Wann erreicht das Grubenwasser in Oelsnitz und Lugau die Oberfläche? Neue Messstellen sollen bei der Prognose helfen

In Oelsnitz wird eine weitere Grubenwassermessstelle gebaut, auch in Lugau ist eine geplant. Die Bohrungen dafür sind weniger tief als die in Gersdorf, obwohl Gersdorf im Tal liegt. Warum ist das so?

Das Grubenwasser im früheren Lugau-Oelsnitzer Revier steigt an. Das ist ein bekannter Fakt. Um aber noch genauer zu wissen, wo es in welchem Maße näher an die Oberfläche kommt, werden zwei weitere Grubenwassermessstellen eingerichtet – in Oelsnitz und in Lugau.