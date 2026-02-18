Wartehäuschen im Erzgebirge mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert

Stollberg
Unbekannte haben ein Wartehäuschen am Bahnhofsgebäude in Oelsnitz beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen verfassungswidriger Symbole.
Unbekannte haben ein Wartehäuschen am Bahnhofsgebäude in Oelsnitz mit fünf verfassungsfeindlichen Symbolen, einer rechtsmotivierten Zahlenkombination und einem Schriftzug beschmiert. Das teilte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.