Die Polizei hat die Ermittlungen zu Schmierereien in Oelsnitz aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu Schmierereien in Oelsnitz aufgenommen. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Stollberg
Wartehäuschen im Erzgebirge mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert
Redakteur
Von Holk Dohle
Unbekannte haben ein Wartehäuschen am Bahnhofsgebäude in Oelsnitz beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen verfassungswidriger Symbole.

Unbekannte haben ein Wartehäuschen am Bahnhofsgebäude in Oelsnitz mit fünf verfassungsfeindlichen Symbolen, einer rechtsmotivierten Zahlenkombination und einem Schriftzug beschmiert. Das teilte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit.
