Was einen jungen Großstädter ins Erzgebirge zieht – Chemnitzer übernimmt Rewe-Markt

Christoph Görs ist 34 Jahre alt und ab sofort Inhaber des Lugauer Rewe-Marktes. Er hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, nachdem er jahrelang angestellt war. Ihn zog es aufs Land nach Jahrzehnten in der Großstadt. Das reizt ihn daran.

Ursprünglich wollte Christoph Görs Jurist werden. Das Leben stellte ihm aber eine Weiche in eine andere Zukunft. Die Weiche für Görs, 90-er Baujahr, geborener Chemnitzer, heißt Marcel Claus. Dieser betreibt den Rewe-Markt Marcel Claus in Chemnitz. Dort startete Görs im Sommer 2015, nach einem nicht beendeten Jurastudium in Leipzig und...