„Was geschaffen wurde, ist beeindruckend“: Justizministerin besucht Hoheneck im Erzgebirge

In Hoheneck, einem Ort mit dunkler Vergangenheit, diskutieren junge und alte Generationen über die Bedeutung der Demokratie. Denkanstöße liefert auch eine 19-Jährige.

Wo einst Menschen für ihre politische Haltung inhaftiert wurden, ist jetzt über den Wert der freiheitlichen Demokratie gesprochen worden. Und: Das erste öffentliche „Forum Hoheneck“ zum Thema Demokratie und Rechtsstaat im Dialog kam auch bei manchem jungen Besucher gut an.