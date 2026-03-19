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Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (l.) und Joseph Walthelm, Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte, an einem Modell von Hoheneck.
Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (l.) und Joseph Walthelm, Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte, an einem Modell von Hoheneck. Foto: Ralf Wendland
Beim Forum im Publikum saß auch Regina Labahn, Vorsitzende des Frauenkreises der ehemaligen Hoheneckerinnen (vorn).
Beim Forum im Publikum saß auch Regina Labahn, Vorsitzende des Frauenkreises der ehemaligen Hoheneckerinnen (vorn). Foto: Ralf Wendland
Das Forum hat im Dachraum im ehemaligen Zellenhaus von Hoheneck stattgefunden.
Das Forum hat im Dachraum im ehemaligen Zellenhaus von Hoheneck stattgefunden. Foto: Ralf Wendland
Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (l.) und Joseph Walthelm, Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte, an einem Modell von Hoheneck.
Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (l.) und Joseph Walthelm, Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte, an einem Modell von Hoheneck. Foto: Ralf Wendland
Beim Forum im Publikum saß auch Regina Labahn, Vorsitzende des Frauenkreises der ehemaligen Hoheneckerinnen (vorn).
Beim Forum im Publikum saß auch Regina Labahn, Vorsitzende des Frauenkreises der ehemaligen Hoheneckerinnen (vorn). Foto: Ralf Wendland
Das Forum hat im Dachraum im ehemaligen Zellenhaus von Hoheneck stattgefunden.
Das Forum hat im Dachraum im ehemaligen Zellenhaus von Hoheneck stattgefunden. Foto: Ralf Wendland
Stollberg
„Was geschaffen wurde, ist beeindruckend“: Justizministerin besucht Hoheneck im Erzgebirge
Von Ralf Wendland
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In Hoheneck, einem Ort mit dunkler Vergangenheit, diskutieren junge und alte Generationen über die Bedeutung der Demokratie. Denkanstöße liefert auch eine 19-Jährige.

Wo einst Menschen für ihre politische Haltung inhaftiert wurden, ist jetzt über den Wert der freiheitlichen Demokratie gesprochen worden. Und: Das erste öffentliche „Forum Hoheneck“ zum Thema Demokratie und Rechtsstaat im Dialog kam auch bei manchem jungen Besucher gut an.
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