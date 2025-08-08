Was heute unvorstellbar ist, war vor reichlich 100 Jahren ein Fortschritt: Drei Tage bezahlter Urlaub im Jahr

Stollberg
Weil die umfangreiche Sammlung der „Kohlewelt“ nicht komplett in der Ausstellung präsentiert werden kann, stellt „Freie Presse“ Objekte vor, die aktuell nicht gezeigt werden. Heute: ein Urlaubsabkommen.
Drei bezahlte Urlaubstage im Jahr. Was heutzutage nach erschreckend wenig klingt, war in den 1920er-Jahren eine Errungenschaft. Denn: „Bezahlter Urlaub kam in Deutschland erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einzelnen Berufsgruppen auf. Ein Anspruch darauf wurde erst in den 1920ern weitestgehend durchgesetzt“, sagt Historikerin Lea Ringel....
