„Weglassen ist die größte Kunst“ – Ausstellung im Erzgebirge zeigt Fotos und Kameras

Stollberg
In Leukersdorf öffnet sich ein Fenster zur Vergangenheit der Fotografie, das noch bis zum 9. November zu einer Zeitreise einlädt. Im Mittelpunkt: Bernhard Wagner und Olaf Rüger.
Für Fotografie-Interessierte bietet sich aktuell noch bis 9. November eine besondere Gelegenheit: Im Rahmen einer Ausstellung in der Heimatstube des Heimatvereins Leukersdorf präsentieren zwei Herren einen faszinierenden Querschnitt analoger Kameras und zeigen ihre eigenen Werke, die über viele Jahre hinweg entstanden sind. Besucher werden...
