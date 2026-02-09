MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lisa-Marie Ingerfeld, im Bild mit Alexander Wilhelm, hat federführend das erste Oelsnitzer Weinfest organisiert. Es soll keine einmalige Sache bleiben.
Lisa-Marie Ingerfeld, im Bild mit Alexander Wilhelm, hat federführend das erste Oelsnitzer Weinfest organisiert. Es soll keine einmalige Sache bleiben. Bild: Michael Urbach
Die Stadthalle wird wieder zum Anlaufpunkt für Darts-Freunde.
Die Stadthalle wird wieder zum Anlaufpunkt für Darts-Freunde. Bild: Friso Gentsch/dpa
Die Kultursommer-Konzerte locken viele Menschen auf den Marktplatz.
Die Kultursommer-Konzerte locken viele Menschen auf den Marktplatz. Bild: Ralf Wendland
Der Wintermarkt findet zwischen Weihnachten und Silvester statt.
Der Wintermarkt findet zwischen Weihnachten und Silvester statt. Bild: Niko Mutschmann
Lisa-Marie Ingerfeld, im Bild mit Alexander Wilhelm, hat federführend das erste Oelsnitzer Weinfest organisiert. Es soll keine einmalige Sache bleiben.
Lisa-Marie Ingerfeld, im Bild mit Alexander Wilhelm, hat federführend das erste Oelsnitzer Weinfest organisiert. Es soll keine einmalige Sache bleiben. Bild: Michael Urbach
Die Stadthalle wird wieder zum Anlaufpunkt für Darts-Freunde.
Die Stadthalle wird wieder zum Anlaufpunkt für Darts-Freunde. Bild: Friso Gentsch/dpa
Die Kultursommer-Konzerte locken viele Menschen auf den Marktplatz.
Die Kultursommer-Konzerte locken viele Menschen auf den Marktplatz. Bild: Ralf Wendland
Der Wintermarkt findet zwischen Weihnachten und Silvester statt.
Der Wintermarkt findet zwischen Weihnachten und Silvester statt. Bild: Niko Mutschmann
Stollberg
Wein, Rave, Muckis: Stadt im Erzgebirge packt Veranstaltungskalender maximal voll
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 10.000 Gäste zählte Oelsnitz im vergangenen Jahr allein in der Stadthalle, dazu besucherstarke Feste im Stadtgebiet. Auch 2026 steht viel im Veranstaltungskalender, darunter der 70. Geburtstag des Kulturhauses. Ein Überblick über die Highlights.

Party, Musik, Sport, Feste: Die Stadt Oelsnitz hat in diesem Jahr ihren Veranstaltungskalender prall gefüllt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung“, sagt Kulturchef Christian Vogel speziell zur Stadthalle, die vergangenes Jahr allein über 10.000 Gäste zählte. Dazu kamen noch besucherstarke Veranstaltungen im Stadtgebiet. „Freie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
28.12.2025
3 min.
Glühwein, Roster, Gemütlichkeit: Dichtes Gedränge auf Nach-Weihnachtsmarkt im Erzgebirge
Auf dem Wintermarkt in Oelsnitz unterwegs waren die Stelzenläuferinnen Felizitas Reimann (l.) und Ari Krause aus Frankfurt/Main.
Dichtes Gedränge herrschte beim Wintermarkt in Oelsnitz. Worin besteht der besondere Reiz dieser nachweihnachtlichen Veranstaltung?
Heike Mann
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
28.11.2025
4 min.
Bergparade, Bratwurstpreis, Sicherheit: Was Besucher zum Weihnachtsmarkt in Oelsnitz wissen müssen
Der Oelsnitzer Weihnachtsmarkt erstreckt sich diesmal über drei Tage.
Bereits am Freitag beginnt der diesjährige Oelsnitzer Weihnachtsmarkt. „Freie Presse“ beleuchtet die wichtigsten Fragen.
Michael Urbach
Mehr Artikel