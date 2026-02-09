Wein, Rave, Muckis: Stadt im Erzgebirge packt Veranstaltungskalender maximal voll

Mehr als 10.000 Gäste zählte Oelsnitz im vergangenen Jahr allein in der Stadthalle, dazu besucherstarke Feste im Stadtgebiet. Auch 2026 steht viel im Veranstaltungskalender, darunter der 70. Geburtstag des Kulturhauses. Ein Überblick über die Highlights.

Party, Musik, Sport, Feste: Die Stadt Oelsnitz hat in diesem Jahr ihren Veranstaltungskalender prall gefüllt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung“, sagt Kulturchef Christian Vogel speziell zur Stadthalle, die vergangenes Jahr allein über 10.000 Gäste zählte. Dazu kamen noch besucherstarke Veranstaltungen im Stadtgebiet. „Freie... Party, Musik, Sport, Feste: Die Stadt Oelsnitz hat in diesem Jahr ihren Veranstaltungskalender prall gefüllt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung“, sagt Kulturchef Christian Vogel speziell zur Stadthalle, die vergangenes Jahr allein über 10.000 Gäste zählte. Dazu kamen noch besucherstarke Veranstaltungen im Stadtgebiet. „Freie...