Die Zwäntzer Maad umrahmten musikalisch die Mundarttage in Zwönitz.
Die Zwäntzer Maad umrahmten musikalisch die Mundarttage in Zwönitz. Bild: Ralf Wendland
Die Zwäntzer Maad umrahmten musikalisch die Mundarttage in Zwönitz.
Die Zwäntzer Maad umrahmten musikalisch die Mundarttage in Zwönitz. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Wenn‘s Erzgebirgisch klingt: Mundarttage ziehen Publikum an
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

13 Autoren begeistern in Zwönitz mit Texten in Dialekt. Das Publikum stimmte über das „Erzgebirgische Wort des Jahres“ ab.

Im Brauerei-Gasthof Zwönitz sind am Samstag die 16. Mundarttage des Erzgebirgsvereins begangen worden. Insgesamt 13 Mundartautoren aus dem Erzgebirge, dem Vogtland und aus Thüringen lasen ihre Texte. Die Zwäntzer Maad und der Zwönitzer Nachtwächter umrahmten das Programm, durch das Carmen Krüger führte. Die 59-Jährige erklärte: „Wir...
