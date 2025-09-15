Wenn‘s Erzgebirgisch klingt: Mundarttage ziehen Publikum an

13 Autoren begeistern in Zwönitz mit Texten in Dialekt. Das Publikum stimmte über das „Erzgebirgische Wort des Jahres“ ab.

Im Brauerei-Gasthof Zwönitz sind am Samstag die 16. Mundarttage des Erzgebirgsvereins begangen worden. Insgesamt 13 Mundartautoren aus dem Erzgebirge, dem Vogtland und aus Thüringen lasen ihre Texte. Die Zwäntzer Maad und der Zwönitzer Nachtwächter umrahmten das Programm, durch das Carmen Krüger führte. Die 59-Jährige erklärte: „Wir...