Wer macht denn so was? Einbrecher klauen Feuerwehr im Erzgebirge brandneue Rettungstechnik

Die Freiwillige Feuerwehr Beutha ist zum Opfer von Kriminellen geworden. Diese waren am Wochenende am Werk. Was dazu bekannt ist.

Eine böse Überraschung hat die Freiwillige Feuerwehr Beutha erlebt. In der Nacht zu Sonntag waren Einbrecher im Depot am Werk. Wie von der Polizei zu erfahren war, hatte eine Zeugin bemerkt, wie sich zwei Unbekannte Zutritt verschafften und Technik entwendeten. Das war gegen 4 Uhr. „Im Anschluss stiegen die zwei Männer als Beifahrer in einen... Eine böse Überraschung hat die Freiwillige Feuerwehr Beutha erlebt. In der Nacht zu Sonntag waren Einbrecher im Depot am Werk. Wie von der Polizei zu erfahren war, hatte eine Zeugin bemerkt, wie sich zwei Unbekannte Zutritt verschafften und Technik entwendeten. Das war gegen 4 Uhr. „Im Anschluss stiegen die zwei Männer als Beifahrer in einen...