  • Wie ein Erzgebirger den Bau von Deutschlands höchster Rutsche im Sonnenlandpark koordiniert

Roger Herold ist der Generalplaner und Baukoordinator der Erlebnis-Pyramide im Sonnenlandpark Lichtenau. Bild: montage: Kristina Serbul/herold.connect/Manuela Schleith/FP
Wie ein Erzgebirger den Bau von Deutschlands höchster Rutsche im Sonnenlandpark koordiniert
Roger Herold aus Ursprung ist der Generalplaner und Baukoordinator des nächsten Megaprojektes im Sonnenlandpark Lichtenau. Was für ihn die größte Herausforderung dabei ist.

Ein Millionenprojekt entsteht im Sonnenlandpark Lichtenau: eine 60 Meter hohe Erlebnis-Pyramide mit Aussichtsplattform und Rekord-Riesenrutsche. Die Aussichtsplattform liegt auf 35 Metern Höhe. Von dort aus startet auch die Rutsche. 145 Tonnen Stahl werden verbaut, und das Bauwerk hat einen Betonturm im Zentrum mit integriertem Lift, sodass etwa...
