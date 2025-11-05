Wie ein Steinkohlenkumpel Anekdoten und Gedichte in der Mundart des Erzgebirges als „Kohlenbröckchen“ veröffentlichte

Weil die umfangreiche Sammlung der „Kohlewelt“ nicht komplett in der Ausstellung präsentiert werden kann, stellt die „Freie Presse“ Objekte vor, die aktuell nicht gezeigt werden. Heute: eine ganz spezielle Publikation.

Kuhlbröckle. Die erzgebirgische Verniedlichungsform des Wortes „Kohlenbrocken" im Titel verrät es: Der Autor Gustav Nötzold (1871 bis 1939) hatte eine Beziehung zum Steinkohlenbergbau. „Er war mehr als 20 Jahre im Zwickauer Revier tätig und arbeitete sich vom Tagejungen zum Reviersteiger hoch", erklärt Museumsmitarbeiterin Lea Ringel.