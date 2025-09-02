Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wie eine Scheibe einst dafür sorgte, dass es im Steinkohlen-Schacht im Erzgebirge richtig gut läuft

Die Leitscheibe gehört zu den am ursprünglichen Ort erhaltenen Großexponaten.
Die Leitscheibe gehört zu den am ursprünglichen Ort erhaltenen Großexponaten. Bild: Lea Ringel/„Kohlewelt“
Stollberg
Wie eine Scheibe einst dafür sorgte, dass es im Steinkohlen-Schacht im Erzgebirge richtig gut läuft
Von Viola Gerhard
Weil die Sammlung der „Kohlewelt“ in Oelsnitz nicht komplett in der Ausstellung präsentiert werden kann, stellt „Freie Presse“ Objekte vor, die aktuell nicht gezeigt werden. Heute: die Leitscheibe der Turmförderanlage.

Sie hat einen Durchmesser von gut fünf Metern und sorgte dafür, dass alles richtig läuft. So lässt sich die Funktion der Leitscheibe der Turmförderanlage des Kaiserin-Augusta-Schachts – später Karl-Liebknecht-Schacht – in Oelsnitz zusammenfassen. Genutzt wurde sie bis zur Außerbetriebsetzung der Fördermaschine 1973.
