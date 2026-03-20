Wie sich Bestatter im Erzgebirge auf Krisen vorbereiten

Oelsnitz, Zwönitz. Robert Kümmeritz, 36, ist Bestattermeister. Im Interview mit „Freie Presse“ erklärt der Zwönitzer, wie er und seine Kollegen sich auf Katastrophen vorbereiten. „Keiner will es hoffen, doch falls über Stollberg ein Flugzeug abstützt, 100 Tote, da stehst du als Bestattungsunternehmen da.“

„Freie Presse“: Rund 60.000 Todesopfer forderte ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien vor fast genau drei Jahren. Dort waren auch Bestatter aus dem Erzgebirge im Einsatz. Warum? „Freie Presse“: Rund 60.000 Todesopfer forderte ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien vor fast genau drei Jahren. Dort waren auch Bestatter aus dem Erzgebirge im Einsatz. Warum?