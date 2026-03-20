Wie sich Bestatter im Erzgebirge auf Krisen vorbereiten

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Bestattermeister Robert Kümmeritz aus Zwönitz arbeitet für das Oelsnitzer Unternehmen Hahn. Er setzt sich für den Aufbau von Strukturen in Sachsen ein, bei denen Bestatter etwa nach Naturkatastrophen ehrenamtlich zum Einsatz kommen.
Bestattermeister Robert Kümmeritz aus Zwönitz arbeitet für das Oelsnitzer Unternehmen Hahn. Er setzt sich für den Aufbau von Strukturen in Sachsen ein, bei denen Bestatter etwa nach Naturkatastrophen ehrenamtlich zum Einsatz kommen. Foto: Michael Urbach
Erdbeben in der Türkei 2023: Anwohner gehen durch Trümmer ihrer Häuser. Die Naturkatastrophe forderte Tausende Todesopfer. Auch Bestatter aus Deutschland halfen bei der Bergung.
Erdbeben in der Türkei 2023: Anwohner gehen durch Trümmer ihrer Häuser. Die Naturkatastrophe forderte Tausende Todesopfer. Auch Bestatter aus Deutschland halfen bei der Bergung. Foto: Boris Roessler/dpa
Robert Kümmeritz (v. l., Einsatzleiter BDB Notfallteam Sachsen), Friedrich Hahn (Stellvertretender Innungsobermeister Sachsen) Tobias Wenzel (Innungsobermeister) Marco Klöber (Landeskoordinator BDB Notfallteam Sachsen) und Markus Maichle (Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Bestatter) bei einem Termin im Sächsischen Innenministerium.
Robert Kümmeritz (v. l., Einsatzleiter BDB Notfallteam Sachsen), Friedrich Hahn (Stellvertretender Innungsobermeister Sachsen) Tobias Wenzel (Innungsobermeister) Marco Klöber (Landeskoordinator BDB Notfallteam Sachsen) und Markus Maichle (Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Bestatter) bei einem Termin im Sächsischen Innenministerium. Foto: Kümmeritz/Verband
Bestattermeister Robert Kümmeritz aus Zwönitz arbeitet für das Oelsnitzer Unternehmen Hahn. Er setzt sich für den Aufbau von Strukturen in Sachsen ein, bei denen Bestatter etwa nach Naturkatastrophen ehrenamtlich zum Einsatz kommen.
Bestattermeister Robert Kümmeritz aus Zwönitz arbeitet für das Oelsnitzer Unternehmen Hahn. Er setzt sich für den Aufbau von Strukturen in Sachsen ein, bei denen Bestatter etwa nach Naturkatastrophen ehrenamtlich zum Einsatz kommen. Foto: Michael Urbach
Erdbeben in der Türkei 2023: Anwohner gehen durch Trümmer ihrer Häuser. Die Naturkatastrophe forderte Tausende Todesopfer. Auch Bestatter aus Deutschland halfen bei der Bergung.
Erdbeben in der Türkei 2023: Anwohner gehen durch Trümmer ihrer Häuser. Die Naturkatastrophe forderte Tausende Todesopfer. Auch Bestatter aus Deutschland halfen bei der Bergung. Foto: Boris Roessler/dpa
Robert Kümmeritz (v. l., Einsatzleiter BDB Notfallteam Sachsen), Friedrich Hahn (Stellvertretender Innungsobermeister Sachsen) Tobias Wenzel (Innungsobermeister) Marco Klöber (Landeskoordinator BDB Notfallteam Sachsen) und Markus Maichle (Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Bestatter) bei einem Termin im Sächsischen Innenministerium.
Robert Kümmeritz (v. l., Einsatzleiter BDB Notfallteam Sachsen), Friedrich Hahn (Stellvertretender Innungsobermeister Sachsen) Tobias Wenzel (Innungsobermeister) Marco Klöber (Landeskoordinator BDB Notfallteam Sachsen) und Markus Maichle (Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Bestatter) bei einem Termin im Sächsischen Innenministerium. Foto: Kümmeritz/Verband
Stollberg
Wie sich Bestatter im Erzgebirge auf Krisen vorbereiten
Redakteur
Von Michael Urbach
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Oelsnitz, Zwönitz. Robert Kümmeritz, 36, ist Bestattermeister. Im Interview mit „Freie Presse“ erklärt der Zwönitzer, wie er und seine Kollegen sich auf Katastrophen vorbereiten. „Keiner will es hoffen, doch falls über Stollberg ein Flugzeug abstützt, 100 Tote, da stehst du als Bestattungsunternehmen da.“

„Freie Presse“: Rund 60.000 Todesopfer forderte ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien vor fast genau drei Jahren. Dort waren auch Bestatter aus dem Erzgebirge im Einsatz. Warum?
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