Wintersport-Legenden plaudern in Oelsnitz aus dem Nähkästchen

Die Wintersportsaison ist eingeläutet, zumindest in der Ausstellung „Saxosport“. Dort waren jetzt bei „Talk im Turm“ drei prominente Sportler zu Gast. Kritik gab es an einer aktuellen Entwicklung.

In die deutsche Sportgeschichte eintauchen können Besucher in der Ausstellung „Saxosport" in Oelsnitz. Zu entdecken gibt es dort eine ganze Menge - begonnen bei Medaillen und Pokalen bis hin zu 100 Jahre alten Skiern. In Summe sind es rund 1000 Exponate, die von prominenten Sportlern zur Verfügung gestellt worden sind.