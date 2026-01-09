MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Wir können dankbar sein, dass wir in einem Rechtsstaat leben“: Warum sich ein Komponist mit politischer Haft in Hoheneck beschäftigt

Philipp Rücker hat für eine Performance Gedichte von Gefangenen in Hoheneck vertont. Die Aufführung kommt nun erstmals an ihren Ursprungsort.
Philipp Rücker hat für eine Performance Gedichte von Gefangenen in Hoheneck vertont. Die Aufführung kommt nun erstmals an ihren Ursprungsort. Bild: Georg Dostmann
Hoheneck war zentrales Frauengefängnis in der DDR, beherbergt heute etwa eine Gedenkstätte und ein Theater.
Hoheneck war zentrales Frauengefängnis in der DDR, beherbergt heute etwa eine Gedenkstätte und ein Theater. Bild: Georg Dostmann
„Ich bin mir selber fremd geworden“ wird am 16. Januar zu erleben sein.
„Ich bin mir selber fremd geworden“ wird am 16. Januar zu erleben sein. Bild: Jörg Singer
Dabei wird auch Zwangsarbeit thematisiert.
Dabei wird auch Zwangsarbeit thematisiert. Bild: Jörg Singer
Philipp Rücker hat für eine Performance Gedichte von Gefangenen in Hoheneck vertont. Die Aufführung kommt nun erstmals an ihren Ursprungsort.
Philipp Rücker hat für eine Performance Gedichte von Gefangenen in Hoheneck vertont. Die Aufführung kommt nun erstmals an ihren Ursprungsort. Bild: Georg Dostmann
Hoheneck war zentrales Frauengefängnis in der DDR, beherbergt heute etwa eine Gedenkstätte und ein Theater.
Hoheneck war zentrales Frauengefängnis in der DDR, beherbergt heute etwa eine Gedenkstätte und ein Theater. Bild: Georg Dostmann
„Ich bin mir selber fremd geworden“ wird am 16. Januar zu erleben sein.
„Ich bin mir selber fremd geworden“ wird am 16. Januar zu erleben sein. Bild: Jörg Singer
Dabei wird auch Zwangsarbeit thematisiert.
Dabei wird auch Zwangsarbeit thematisiert. Bild: Jörg Singer
Stollberg
„Wir können dankbar sein, dass wir in einem Rechtsstaat leben“: Warum sich ein Komponist mit politischer Haft in Hoheneck beschäftigt
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stollberg, Leipzig. Im DDR-Gefängnis Hoheneck ist die Aufführung „Ich bin mir selber fremd geworden“ zu erleben. „Freie Presse“ sprach mit Komponist Philipp Rücker über bewegende Gefangenenschicksale, bröckelnde Gewissheiten und darüber, was das Publikum Außergewöhnliches erwartet. Und: Was bedeutet Hoheneck für die Nachwendegeneration?

„Freie Presse“: Sie sind Nachwendekind. Wie haben Sie Hoheneck als Besucher erlebt, welche Relevanz besitzt es für Sie und noch Jüngere?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
5 min.
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Wo Schulen am Freitag wegen Schnee und Glätte geschlossen bleiben
Der Winterdienst dürfte in den kommenden Tagen wieder gut zu tun haben.
Sturmtief „Elli“ sorgt für unsichere Schulwege. Im Erzgebirge bleiben einige Schulen wegen des Wetters geschlossen. Eine generelle Empfehlung dafür gibt es aber nicht. Und wie plant der Regionalverkehr Erzgebirge?
Michael Urbach
17.10.2025
6 min.
Gedenkstätte in Stollberg hat neue Leiterin – „Hoheneck braucht keine äußere politische Einordnung“
Mareike Schönle-Jennrich leitete nun die Gedenkstätte Hoheneck. In Stollberg ist sie schon angekommen, singt in einem Chor mit.
Mareike Schönle-Jennrich leitet künftig Hoheneck. „Freie Presse“ sprach mit der 41-Jährigen über erste Eindrücke vom Erzgebirge, Konfliktfelder und wie sie die Gedenkstätte weiterentwickeln will.
Michael Urbach
08:36 Uhr
1 min.
Schneeglätte: Auto rutscht in Graben, Lkw bleiben hängen
Ein Unfall mit hohem Sachschaden wird von der S 288 vor Crimmitschau gemeldet.
Verkehrsprobleme gab es am Freitagmorgen unter anderem bei Crimmitschau und auf der A 4 bei Meerane.
Bernd Appel
08:36 Uhr
2 min.
ÖPNV in Leipzig und Dresden startet trotz Schnee planmäßig
Trotz des Wintersturms starten die Busse und Bahnen in Leipzig und Dresden planmäßig.
Starker Schneefall – und trotzdem läuft zunächst alles nach Plan. Wie die Verkehrsbetriebe die Busse und Bahnen am Morgen auf Kurs halten. Trotzdem ist Vorsicht für Passagiere jetzt besonders wichtig.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
20.10.2025
3 min.
Erzgebirge: Junger Komponist erweckt Gedichte von Hohenecker Frauen zu neuem Leben
Philipp Rücker und Leila Brinkmann gehören zu den beteiligten Künstlern in Hoheneck.
Komponist Philipp Rücker hat Gedichte aus der Haft von Hohenecker Frauen vertont. Nach Aufführungen in großen Städten kommt das Projekt nun an den Ursprungsort. Was die Besucher erwartet.
Michael Urbach
Mehr Artikel