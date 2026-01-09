„Wir können dankbar sein, dass wir in einem Rechtsstaat leben“: Warum sich ein Komponist mit politischer Haft in Hoheneck beschäftigt

Stollberg, Leipzig. Im DDR-Gefängnis Hoheneck ist die Aufführung „Ich bin mir selber fremd geworden“ zu erleben. „Freie Presse“ sprach mit Komponist Philipp Rücker über bewegende Gefangenenschicksale, bröckelnde Gewissheiten und darüber, was das Publikum Außergewöhnliches erwartet. Und: Was bedeutet Hoheneck für die Nachwendegeneration?

„Freie Presse“: Sie sind Nachwendekind. Wie haben Sie Hoheneck als Besucher erlebt, welche Relevanz besitzt es für Sie und noch Jüngere? „Freie Presse“: Sie sind Nachwendekind. Wie haben Sie Hoheneck als Besucher erlebt, welche Relevanz besitzt es für Sie und noch Jüngere?