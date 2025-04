Wo Firmen Fachkräfte aus dem Ausland suchen – Jobbörse in Stollberg

In den nächsten Jahren wird auch der Fachkräftemangel in der Region zunehmen. In Stollberg war man deshalb auch auf der Suche nach ausländischen Fachkräften.

„Die Demografie-Keule wird das Erzgebirge besonders hart treffen", sagte Kristin Kocksch am Freitagvormittag im Bürgergarten in Stollberg. Sie ist die Projektleiterin des „Welcome Centers" des Dienstleisters Wirtschaftsförderung Erzgebirge. Gemeinsam mit der Stadt Stollberg, dem Jobcenter Erzgebirge und weiteren Partnern hat das Team des...